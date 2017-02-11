Зеттерберг: с «Коламбусом» играть намного сложнее, чем с «Вашингтоном»

Нападающий «Детройт Ред Уингз»сравнил игру «Вашингтон Кэпиталз», которому его команда проиграла 3:6, и «Коламбус Блю Джекетс», встреча с которым завершилась со счётом 2:3 ОТ.«Кэпиталз» — очень мастеровитая команда, и когда им дают играть в пас или позволяют отбирать шайбу, как это было сегодня, то это очень хорошая команда. С «Коламбусом» было играть труднее. «Джекетс» показывают другой хоккей, против них намного сложнее бороться. Не поймите меня неправильно, «Вашингтон» на самом деле очень хорошая команда, но она отличается от «Коламбуса», — цитирует в своём «твиттере» Зеттерберга обозреватель официального сайта НХЛ Том Гулитти.