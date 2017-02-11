Сборная России U16 обыграла шведов и стала победителем Турнира четырёх наций

Сборная России U16 обыграла команду Швеции и стала победителем Турнира четырёх наций. Матч завершился со счётом 4:1. Лучшим вратарём турнира был признан Всеволод Скотников.Перед стартом заключительного матча турнирная ситуация для нашей команды сложилась так, что победа в основное время гарантировала бы первое место, а вот поражение позволяло бы обойти нас шведам, и как итог, россияне бы стали последней командой турнира.Сборная России U16 уже на второй минуте открыла счёт – Олег Зайцев опередил шведских защитников и с добивания переправил шайбу в ворота. На этом наша команда не остановилась и продолжала давить соперника, что в итоге привело ещё к двум голам.Во втором периоде наша команда имела несколько хороших возможностей, но хорошая атака сборной команды Швеции позволила им сократить отставание до двух шайб.Третья двадцатиминутка стала битвой характеров – многочисленные удаления, стычки и даже драка. Но всё это не помешало забить четвёртую шайбу в пустые ворота шведов. 4:1 – и сборная России U16 побеждает на Турнире четырёх наций.Состав России U16: Скотников (Горбунов); Олейник — Андреев, Хулапов — Абрамов — Чернов; Чистяков — Климов; Халиуллин — Зайцев — Пугачев; Шапошников — Файзутдинов, Бровкин — Башкиров — Манин; Горячев — Миронов; Гущин — Берёзкин.0:1 – Зайцев, 01:24.0:2 – Гущин, 12:12, ГБ.0:3 – Манин, 13:31.1:3 – Грюэ, 24:17.1:4 – Бровкин, 59:07.