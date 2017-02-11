Тренер сборной U16: качество игры ещё хромает, а желание побеждать было сильным

Главный тренер сборной России U16после победы над Швецией (4:1) подвёл итоги выступлению команды на выигранном Турнире четырёх наций, который проходил в Великом Новгороде.«Конечно, результат матча Чехия — Финляндия был на руку, но подарков нам никто не делал. Да, у нас появился шанс выиграть турнир, и мы им воспользовались. Качество игры, конечно, ещё хромает, а вот желание побеждать было очень сильным. На этом турнире многие ребята показали, что достойны играть за сборную.Что касается провокаций со стороны соперника, то у нас была задача не отвечать, а спокойно доиграть матч и довести его до победы. Самым сильным соперником на этом турнире была команда Финляндии – у них и отработанное большинство, и выход из зоны, и позиционная игра. По болельщикам могу сказать, что без такой поддержки мы бы не выиграли этот турнир, поэтому мы им очень благодарны», — цитирует Левицкого пресс-служба ФХР.