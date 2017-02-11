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Гущин: сборная U16 хорошо провела Турнир четырёх наций и заслуженно победила

11 февраля 2017, суббота. 23:48. Хоккей
Нападающий сборной России U16 Даниил Гущин после матча со Швецией (4:1) поделился впечатлениями от победы на Турнире четырёх наций.

«Первую игру мы провели плохо, но потом тренерский штаб нашёл нужные слова, и мы смогли прибавить. В целом турнир отыграли хорошо и заслуженно победили. По себе могу сказать, что мог сыграть и лучше, а заброшенные шайбы — это во многом заслуга партнёров, которые мне очень помогали. Ещё хочу сказать спасибо болельщикам за поддержку», — цитирует Гущина пресс-служба ФХР.
Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
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U16 — Хоккей
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