Лундквист: в начале сезона у меня не всё получалось, но смог исправиться

Голкипер «Рейнджерс»поделился мнением о своём неудачном старте сезона. Напомним, недавно Лундквист одержал свою 400-ю победу в НХЛ.«В начале сезона у меня лично не всё получалось, но мне удалось проанализировать свои действия и найти способ исправить ситуацию. Последняя неделя стала довольно успешной для меня. Ещё раз хотел бы поблагодарить „Рейнджерс“ и Алена Виньо, что предоставили мне возможность добиться исторической победы перед лицом родных болельщиков. Они многое значат для меня», — цитирует Лундквиста официальный сайт лиги.