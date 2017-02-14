Дюклер: я не слишком обеспокоен слухами об обмене

Нападающий «Аризона Койотс»прокомментировал тот факт, что его могут обменять в другой клуб. 21-летний форвард 25 дней назад был отправлен в «Тусон», но в 9 матчах за фарм-клуб «Койотис» в АХЛ забил лишь 1 гол.«Тяжело уйти от этого, но в то же время я не слишком беспокоюсь. Я разговаривал с тренером [Дэйвом Типпетом] и генеральным менеджером [Джоном Чайкой] о слухах про обмен и тому подобное. О контракте мы будем говорить летом. Я не слишком обеспокоен. Нужно просто продолжать много работать и поскорее вернуться в команду», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.