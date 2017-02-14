Херсли и Дергачёв вернулись в состав СКА на матч со «Спартаком» в Петербурге

Петербургский СКА и московский «Спартак» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало встречи — в 19:30 мск.
Состав СКА:
Шестёркин (Коскинен);
Ковальчук — Дацюк — Кетов, Яковлев — Белов;
Гусев – Шипачёв — Дадонов, Хафизуллин – Херсли;
Мозес – Коскиранта — Барабанов, Зуб – Зубарев;
Широков — Каблуков — Дергачёв, Рыков – Юдин.
Состав «Спартака»:
Свенссон (Синягин);
Потапов – Бобров — Толпеко, Калинин — Дыбленко;
Глазачев – Кляузов — Никонцев, Кириллов — Бондарев;
Васильев – Бердников — Мирнов, Провольнев — Сергиенко;
Лещенко — Павлюков — Радил, Сорокин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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