Головков: соперники в плей-офф непростые, но пусть они думают о «Витязе»!

Президент «Витязя»поделился эмоциями от первого в истории команды выхода в плей-офф КХЛ.«За матчем ЦСКА — «Сочи» не следили, вот только когда закончилась наша игра, включили телефоны и стали следить. «Витязь» это сделал! Все молодцы — тренерский штаб во главе с Беловым, наш генеральный менеджер, который привёз таких классных легионеров, болельщики, которые заполняют стадион. Всем сотрудникам клуба, дворцу — всем огромное спасибо!Я думаю, что сейчас эмоции схлынут и мы будем думать о будущем. Соперники в плей-офф будут непростые. Пусть они думают о нас. У нас нет предпочтений, на кого выходить. Что мы противопоставим нашим соперникам? Команду, нашу команду, наш коллектив и наших болельщиков, которые поддерживают нас, где бы мы ни играли! А в Подольске стадион всегда будет полным», — передаёт слова Головкова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.