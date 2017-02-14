Медведев: драки недопустимы, надо разобраться в смерти игрока СДЮШОР «Витязя»

Член правления Континентальной хоккейной лигипрокомментировал смерть 14-летнего воспитанника СДЮШОР «Витязь» после драки с партнёрами по команде.«Страшная трагедия, когда молодой парень умирает. Надо разобраться, что произошло. Призвал бы поменьше комментировать сейчас, есть компетентные организации. Это ещё раз показывает, что в хоккее, как в жизни, надо беречь себя и заботиться о себе. Есть врачи и тренеры. Не допускать драк внутри коллектива — это обязанность тренера. Думаю, следствие определит, кто виноват», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.