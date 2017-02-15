Президент «Витязя»: продление контракта с Беловым зависит только от него самого

Президент «Витязя»прокомментировал возможность продления контракта с главным тренером подмосковной команды Валерием Беловым. «Витязь» впервые в истории КХЛ вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. В последний раз подмосковная команда выходила в плей-офф в сезоне-2006/07 — ещё в Суперлиге. Белов возглавил команду перед текущим сезоном.«Вы знаете, что у Белова контракт «1+1». С нашей стороны даже не обсуждается, хотим ли мы его продлить на следующий сезон, всё зависит от Белова», – передаёт слова президента подмосковного клуба «Р-Спорт».