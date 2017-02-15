Генменеджер «Эдмонтона»: пока я не думаю, что мы будем активны в дедлайн

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Питер Чиарелли поделился мнением о стратегии команды на дедлайне.«Сейчас мы занимаем хорошее место в таблице. Я доволен тем, как всё складывается. Всё может быстро поменяться, но, если бы мне кто-то сказал в начале сезона, что в этот момент будет так, я был бы рад. Понятно, что в нашей игре есть некоторые недостатки, которые нужно исправлять.Я не хочу углубляться в рынок игроков с истекающими контрактами. Мы сделали немало изменений летом, и пока стоит давать шанс тем игрокам, которые у нас уже есть. Посмотрим, как пойдут дела, но пока я не думаю, что мы будем активны на этом рынке.Не думаю, что мы вполне готовы бороться за Кубок в этом сезоне. В то же время сложно что-то предсказывать. Я знаю, что произошло с командой в 2006 году — «Эдмонтон» вышел в финал, заняв 8-е место на Западе», – цитирует функционера NBC.