Генменеджер «Эдмонтона» сообщил, что клуб не намерен сокращать бюджет

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз»высказался о бюджете команды.«Не думаю, что мы в полной мере готовы бороться за Кубок Стэнли. Хотя кто знает. Не намерены сокращать бюджет в этом году. Это неразумно с точки зрения перспективы. Также не хочу заниматься арендой игроков. Есть другие области, которыми нам стоит заняться. Команда это заслужила. Мы хотели претендовать на место в плей-офф и добились этого. Летом мы хорошо поработали над составом. Я хочу, чтобы эти меры дали результат. Но мне не нужна аренда. Не думаю, что сейчас подходящее время для этого. Хотя никто не знает, что случится, если пробьёшься в плей-офф», — цитирует функционера официальный сайт НХЛ.