Карлайл: Верметт не пытался причинить судье вред

Главный тренер «Анахайм Дакс» Рэнди Карлайл по окончании матча с «Миннесотой Уайлд» (1:0) прокомментировал момент с участием нападающего Антуана Верметта и лайнсмена Шандора Альфонсо.«По-моему, за такими вещами следит лига. У нас есть своя точка зрения, у них своя. Что бы они ни решили, мы должны это принять. Очевидно, арбитр вбросил шайбу, когда наш хоккеист не был готов.Мне показалось, Верметт задел лайнсмена и сказал ему что-то. Но не было какой-то злобы. Верметт не пытался причинить судье вред. Он, скорее, дотронулся до лайнсмена, чтобы сообщить об ошибке. Но касание судьи было», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.