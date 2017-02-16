Салливан: Малкин — настоящая угроза для любого соперника, элитный игрок

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз»поделился мнением о возвращении форвардав строй после травмы.«Все видят, какое значение имеет Малкин для «Питтсбурга». С ним в составе против нас сопернику играть значительно сложнее. Он привносит определённый баланс в игру команды. Нашим оппонентам приходится уделять Малкину особое внимание, потому что если они этого не сделают, то испытают большие проблемы. Это помогает звену Кросби, за которым следят чуть меньше из-за этого.Малкин – настоящая угроза для любой команды. Он является одним из элитных игроков, которые напрямую влияют на исход поединка. Безусловно, его возвращение помогло нам одержать победу над «Ванкувером», — приводит слова Салливана официальный сайт лиги.