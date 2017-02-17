«Аризона» победила «Лос-Анджелес», у Перлини и Маринука дубли

«Аризона Койотс» на выезде нанесла поражение «лос-Анджелес» Кингз в заключительном матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НХЛ. Команда из Аризоны выиграла четыре матча из последних шести, причём в пяти набирала очки. «Короли» проиграли три матча из последних четырёх.В начале первого периода в течение 16 секунд «Койоты» забили два гола — отличились Брендан Перлини и Тобиас Ридер. Вторая треть матча голов не принесла, а в заключительной к 5о-й минуте матча коамнды обменялись голами за хозяев забил Таннер Пирсон, за гостей Брендан Перлини. На 52-й минуте встречи дастин Браун сократил разрыв в счёте до минимума, но на 55-й минуте Джордан Мартинук восстановил преимущество в две шайбы. Под занавес амтча команды обменялись голами — за гостей забил Джордан Мартинук, в составе хозяев отличился Таннер Пирсон.Нападающий команды из Аризоныоформил дубль, защитник гостейотдал две голевых передачи. Форвард «Аризоны» Джордан Мартинук набрал 3 (2+1) очка.