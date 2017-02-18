Голдобин: надеюсь, своей игрой я смогу произвести впечатление на ДеБура

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс»сообщил, что надеется произвести впечатление на главного тренера команды, если тот поставит его в состав на матч с «Аризоной Койотс».«ДеБур сказал, что я заслужил вызов в основную команду, и я с ним согласен. Жду своего первого матча в сезоне. Надеюсь, что смогу впечатлить его своей игрой.В последнее время в АХЛ я выкладываюсь по полной, выигрываю противоборства, делаю то, что говорят тренеры. Думаю, у меня неплохо получается», — цитирует Голдобина CSN Bay Area.