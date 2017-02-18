Генменеджер «Аризоны»: Доан не просил меня об обмене

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс»рассказал, что капитан командыне просил его об обмене. «Койоты» занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице, набрав 47 очков в 56 матчах.«Мы много разговаривали с Шейном, и я дал ему понять, что если он захочет перейти в другую команду, чтобы побороться за Кубок Стэнли, то я готов это обсуждать. Было бы несправедливо, если бы я не предоставил ему такую возможность, я слишком его уважаю. Но он не попросил меня узнать, какие могут быть варианты для его перехода. Доан счастлив быть частью „Койотс“, он не просто так подписал новый контракт с нами. Он играл только здесь. Сейчас ситуация такова.Мне звонили из других клубов насчёт Доана, и я им отвечаю то же самое. К настоящему моменту Шейн не просил меня об обмене», — приводятся слова Чайки на официальном сайте НХЛ.