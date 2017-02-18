А. Медведев: хотите уничтожить словацкий хоккей, то выход из КХЛ — прямая дорога

Член правления КХЛпрокомментировал слова главы словацкой Экстралиги о возвращении «Слована» в местный чемпионат.«Иногда руководители делают вот такие необдуманные заявления, пускай этот коллега проанализирует результаты игры сборной Словакии за последние годы, когда «Слован» играл в КХЛ. Сравнит посещаемость матчей «Слована», сколько игроков прошло через клуб. Если у него есть желание уничтожить словацкий хоккей, привести его на более низкий уровень, то это прямая дорога. Есть ли реальный риск того, что «Слован» больше не будет играть в КХЛ? Насколько я помню, решение играть в КХЛ, которое дала словацкая федерация, носит необратимый характер и неограниченно по времени», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.