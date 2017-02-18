Д. Уотсон: Проворов — хорош, он станет звездой НХЛ на годы

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, бывший защитник «Филадельфии»прокомментировал выступление 20-летнего российского защитника Ивана Проворова за «Флайерз».«Я работаю сейчас в «Филадельфии» менеджером по рекламе. Проворов — очень хорош, он станет звездой НХЛ на годы. Он очень молод, но уже показывает высокий уровень. Мы два года назад задрафтовали Ивана и тогда понимали, какой у него потенциал. Ждём россиян в «Филадельфии»», — передаёт слова Уотсона корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.