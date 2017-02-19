Антуан Руссель — первый француз, оформивший хет-трик в НХЛ

Форвард «Даллас Старз» Антуан Руссель сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3).
Он стал для него первым в карьере в НХЛ. Кроме того, это первый хет-трик в лиге для французов. Из уроженцев Франции этого ранее добивался Пол Маклин, сейчас работающий ассистентом главного тренера «Анахайм Даллас».
Видео голов Русселя:
https://www.nhl.com/video/t-283348246/c-49540803
https://www.nhl.com/video/t-283348246/c-49541403
https://www.nhl.com/video/t-283348246/c-49546203
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