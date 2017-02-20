«Слован» готов ждать решения Чичу по продолжению карьеры всё лето

Братиславский «Слован» готов ждать решения канадского форвардапо продолжению карьеры всё ближайшее лето, заявил генеральный менеджер клуба Марош Крайчи.«Джонатан Чичу – харизматичный игрок, который очень помог нашей команде в этом сезоне. Он один из трёх хоккеистов, сыгравших в каждом матче в этом году, несмотря на то что ему нужна операция на плече! Невероятно! Ему 36 лет, и он сейчас в такой ситуации, когда примет решение о продолжении карьеры только летом.У меня был с ним и его семьёй долгий разговор во время Матча звёзд в Уфе, и я сказал ему, что мы хотим видеть его в нашей команде и в следующем сезоне. Мы готовы ждать его решение всё лето. Верю, что он ещё сможет помочь не только нашей команде, но и всей КХЛ», — сказал Крайчи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.