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Свенссон: пока не знаю, где буду играть в следующем сезоне

20 февраля 2017, понедельник. 11:08. Хоккей
Голкипер «Спартака» Маркус Свенссон прокомментировал свой дебютный сезон в КХЛ.

«В последнем матче с ЦСКА (1:6) я должен был играть гораздо лучше, пропустил несколько необязательных шайб. Надеялся, что команда попадёт в плей-офф и сезон не закончится так рано. КХЛ — хорошая лига, здесь другой хоккей, чем в Швеции, понадобилось время для адаптации. Ничего ещё не знаю о следующем сезоне, «Спартак» может играть лучше, и есть возможность для того, чтобы прибавить», — сказал Свенссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Спартак Маркус Свенссон
Новости. Хоккей
20 февраля 2017, понедельник
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