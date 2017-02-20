Свенссон: пока не знаю, где буду играть в следующем сезоне

Голкипер «Спартака»прокомментировал свой дебютный сезон в КХЛ.«В последнем матче с ЦСКА (1:6) я должен был играть гораздо лучше, пропустил несколько необязательных шайб. Надеялся, что команда попадёт в плей-офф и сезон не закончится так рано. КХЛ — хорошая лига, здесь другой хоккей, чем в Швеции, понадобилось время для адаптации. Ничего ещё не знаю о следующем сезоне, «Спартак» может играть лучше, и есть возможность для того, чтобы прибавить», — сказал Свенссон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.