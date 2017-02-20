Люк Робитайл стал председателем наблюдательного совета немецкого «Айсбэрена»

Обладатель Кубка Стэнли, известный канадский хоккеист Люк Робитайл стал председателем наблюдательного совета немецкого клуба «Айсбэрен Берлин». Робитайл также является президентом по бизнес-операциям «Лос-Анджелес Кингз», оба клуба входят в компанию AEG. На официальном сайте берлинской команды сообщается, что «Лос-Анджелес» возьмёт под контроль спортивную и экономическую сферы деятельности.
«В последние годы „Айсбэрен“ не показывал результатов, необходимых для завоевания чемпионства, к которому мы стремимся. Мы поняли, что нам необходимо вывести сотрудничество на новый уровень, напрямую войти в структуру клуба», — сказал Робитайл.