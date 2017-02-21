П. Кейн: Панарин оказал огромное влияние на мою игру

Форвард «Чикаго Блэкхоукс»рассказал, как ему играется в одном звене с россиянамии Артёмом Анисимовым.«Панарин однозначно оказал огромное влияние на мою игру. Мы общаемся друг с другом, несмотря на то что не говорим на одном языке. И я не знаю, как это объяснить.Анисимов, давайте откровенно, делает за нас массу грязной работы. Выходить с ними в одном звене, что в равных составах, что в большинстве, было огромным плюсом. Мы действительно отлично сработались вместе с двумя русскими», — приводит слова Кейна русская версия сайта НХЛ.