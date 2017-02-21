Московское «Динамо» и «Торпедо» объявили составы на первый матч серии

Стали известны составы московского «Динамо» и «Торпедо» на первый матч серии плей-офф в Западной конференции, сообщает из «ВТБ Ледового дворца» корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
«Динамо» (Москва):
Ерёменко (Лазушин);
Миронов – Никулин, Карсумс – Цветков – Кашпар;
Рылов – Кутейкин, Кокарев – Горовиков – Подшендялов;
Вишневский – Хиетанен, Тарасов – Дугин – Карпов;
Зайцев, Фёдоров – Игумнов – Галимов, Брюквин.
«Торпедо»:
Бирюков (Проскуряков);
Потапов – Егоршев, Батлер – Макмиллан – Эштон;
Аляев – Осипов, Фролов – Сёмин – Даугавиньш;
Желдаков – Шуленин, Жердев – Галузин – Норман;
Курбатов, Веряев – Мозер – Кулёмин, Ураков.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча «Динамо» (Москва) – «Торпедо».
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