Боумэн: не стоит ждать громких обменов с участием «Чикаго»

Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс»сообщил, что команда рассчитывает на молодых игроков и не собирается совершать громкие обмены перед дедлайном.«Команда добилась поставленных задач. Мы стали играть в командный хоккей, молодые ребята становятся игроками основы. Все называют их новичками, но они уже провели по 50-60 игр. Они новички с точки зрения правил, но я их уже такими не считаю. Я всем объясняю, что они часть нашей команды. Они уже не беспокоятся, что их могут отправить в младшие лиги. Они уже как все остальные. И по ходу сезона они прибавляют.У молодых есть потенциал, в марте они будут лучше, чем были в ноябре. А вот ветераны прибавлять уже не смогут, они поддерживают уровень своей игры. Они уже вышли на свой максимум. Но как усиливать игру команды, если у тебя нет молодёжи и ты будешь играть одним составом? Это можно сделать только за счёт молодых игроков, которые должны прибавлять по ходу чемпионата. Если в команде одни ветераны, то прибавить по ходу сезона не получится. По этой причине я не заинтересован в аренде игроков. Я это не обсуждаю. Если мы возьмём игрока, то только для углубления состава. Так что громких обменов с нашим участием не стоит ждать. Таких планов у нас нет. Надо усиливаться за счёт своих ресурсов. Сложно усиливать состав, приобретая игроков по обмену или подписывая свободных агентов. Я не хочу терять молодых ребят», — приводятся слова Боумэна на официальном сайте НХЛ.