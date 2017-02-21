Чечелев: на олимпийском фестивале настрой на все команды был одинаковый

Вратарь сборной России U16 и подмосковного «Витязя»поделился впечатлениями от участия в XIII юношеском олимпийском зимнем фестивале, где россияне завоевали золото.«Турнир для нас складывался хорошо, тем более что перед фестивалем провели отличную подготовку в Новогорске. Так что в Турцию прилетели уже готовыми, звенья были сыграны. На месте провели тренировку, чтобы привыкнуть ко льду, — и в бой.Для нас соперники не делились на тех, кто слабее или сильнее. На все команды мы выходили предельно собранными и сконцентрированными. Конечно, со словаками и белорусами было играть тяжелее, чем с французами и турками, но настрой на всех был одинаковый.Атмосфера прекрасная, как в олимпийской деревне, так и на льду. Не знаю, болели ли за нас местные болельщики, но приезжали родители двух игроков, а также приходили поддерживать ребята из других российских сборных команд. Насчёт персональных болельщиков сказать не могу, но после финала были люди, которые просили сделать фото. Могу сказать, что принимающая сторона серьёзно подошла к вопросу безопасности. Что касается условий проживания, питания, переездов и всего остального, то всё было на очень хорошем уровне», — цитирует Чечелева пресс-служба ФХР.