«Монреаль» по буллитам одолел «Рейнджерс», Емелин и Марков набрали по 1 очку

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» на выезде выиграл у «Нью-Йорк Рейнджерс». Основное время встречи завершилось со счётом 2:2, а в серии буллитов удачливее были гости.
На старте первого периода Эндрю Шоу с передачи Алексея Емелина вывел гостей вперёд, но Оскар Линдберг восстановил равновесие.
На 22-й минуте Ши Уэбер вернул лидерство «Монреалю», воспользовавшись передачей Андрея Маркова. Рик Нэш в середине второй трети сделал счёт равным, после чего зрители не увидели голов вплоть до серии буллитов.
Свои попытки реализовали лишь Матс Цуккарелло и Александр Радулов, а победный бросок записал на свой счёт Пол Байрон.