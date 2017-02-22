«Монреаль» по буллитам одолел «Рейнджерс», Емелин и Марков набрали по 1 очку

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» на выезде выиграл у «Нью-Йорк Рейнджерс». Основное время встречи завершилось со счётом 2:2, а в серии буллитов удачливее были гости.На старте первого периода Эндрю Шоу с передачивывел гостей вперёд, но Оскар Линдберг восстановил равновесие.На 22-й минуте Ши Уэбер вернул лидерство «Монреалю», воспользовавшись передачей. Рик Нэш в середине второй трети сделал счёт равным, после чего зрители не увидели голов вплоть до серии буллитов.Свои попытки реализовали лишь Матс Цуккарелло и, а победный бросок записал на свой счёт Пол Байрон.