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Тэйвз оформил свой 4-й хет-трик на уровне НХЛ

22 февраля 2017, среда. 09:30. Хоккей
Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз набрал 5 (3+2) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (5:3) и был признан первой его звездой. Канадский хоккеист сделал свой четвёртый хет-трик в регулярных чемпионатах НХЛ.

Хоккеист «Чикаго» набрал 5 очков в одном матче впервые с ноября 2011 года. Тогда это достижение также принадлежало Тэйвзу, забившему 2 гола и сделавшему 3 передачи в матче с «Анахайм Дакс».

Видео результативных действий Тэйвза доступно на Youtube канале Sportsnet
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Чикаго Блэкхоукс
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