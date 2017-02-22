Тэйвз оформил свой 4-й хет-трик на уровне НХЛ

Капитан «Чикаго Блэкхоукс»набрал 5 (3+2) очков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (5:3) и был признан первой его звездой. Канадский хоккеист сделал свой четвёртый хет-трик в регулярных чемпионатах НХЛ.Хоккеист «Чикаго» набрал 5 очков в одном матче впервые с ноября 2011 года. Тогда это достижение также принадлежало Тэйвзу, забившему 2 гола и сделавшему 3 передачи в матче с «Анахайм Дакс».