Тэйвз, Форсберг и тройка Кучерова – звёзды дня в НХЛ

Определены три звезды очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.Третьей звездой совместно стали «Тройняшки» из «Тампы» –. На троих они набрали 8 (3+5) очков в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (4:1).Второй звездой назван форвард «Нэшвилл Предаторз»в матче с «Калгари Флэймз» (5:6 ОТ) сделавший хет-трик за 8 минут 37 секунд.Первой звездой признан капитан «Чикаго Блэкхоукс», набравший 5 (3+2) очков в матче с «Миннесотой Уайлд» (5:3).