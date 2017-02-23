Хара вышел на 1-е место в истории «Бостона» по количеству игр среди европейцев

Для защитникаматч с «Анахайм Дакс» стал 798-м в регулярных чемпионатах в составе «Бостон Брюинз», он вышел на первое место в истории клуба по количеству игр среди игроков из стран Европы. Ранее рекорд принадлежал шведскому нападающему, выступавшему за «Бостон» с 1997 по 2009 год.39-летний словак дебютировал в НХЛ в сезоне-1997/98 в составе «Нью-Йорк Айлендерс», а через четыре года перешёл в «Оттава Сенаторз». За бостонский клуб выступает с сезона-2006/07, в 2011 году помог команде завоевать Кубок Стэнли.