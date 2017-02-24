Худобин: «Бостону» нужны победы, поэтому мне по-прежнему надо усердно работать

Вратарь «Бостон Брюинз»поделился впечатлениями от матча с «Лос-Анджелес Кингз» (4:1), в котором он одержал третью победу в сезоне.«Не хочу сказать, что была лёгкая работа — эта работа никогда не бывает лёгкой. Но парни сделали её в третьем периоде проще. Всегда здорово побеждать. Ты хочешь делать это вне зависимости от того, хорошо или плохо играешь. Но уверенность в своих силах — это хорошо. Мне по-прежнему надо усердно работать, потому что нам нужны победы», — приводятся слова Худобина на официальном сайте НХЛ.