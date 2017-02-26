Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ФУТБОЛ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Форвард «Салавата» Лазарев получил серьёзную травму в матче с «Ак Барсом»

26 февраля 2017, воскресенье. 18:54. Хоккей
Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин сообщил, что нападающий команды Антон Лазарев получил тяжёлую травму после силового приёма защитника «Ак Барса» Степана Захарчука. Уфимцы выиграли третий матч со счётом 4:3, счёт в серии 2-1 в пользу казанцев.

«Мне показалось, Антон использовал лучшее качество русских нападающих – быструю обводку. Он уходил на борт, и мне очень не понравилось, что такой габаритный защитник, в нём больше 100 килограммов веса, в прыжке бил его. Хорошо, не попал в голову, но он попал в грудную клетку, там тоже очень серьёзная травма. Такие эпизоды не украшают игру. Ребята – профессионалы, выполняют свою работу. Там можно было по-другому сыграть, но он выбрал такой путь. Я считаю, что это недопустимо», — приводит слова Захаркина пресс-служба клуба.

В послематчевом протоколе отмечено, что предварительный диагноз Лазарева — перелом 6 — 7 грудных позвонков.

>>> Зелёное зеркало для Казани. «Салават» возродил интригу



Плей-офф — место для настоящих сражений. Как покажет себя команда, которую собрал ты?
Источник: Официальный сайт ХК "Салават Юлаев" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Салават Юлаев Антон Лазарев Игорь Захаркин
Новости. Хоккей
26 февраля 2017, воскресенье
19:13 Тривино: легко сказать, что не нужно поддаваться эмоциям, на льду всё по-другому
18:54 Форвард «Салавата» Лазарев получил серьёзную травму в матче с «Ак Барсом»
18:49 Билялетдинов: много удалений в матче, наверное, было от большого желания
18:46 Захаркин: «Салават» взял первое очко, не более того, и по-прежнему проигрывает
18:37 Капризов: «Салават» мог спокойнее довести матч с «Ак Барсом» до конца
18:31 Занковец: главная задача «Барыса» — терпеть, не отвечать на удары соперника
18:25 Лисин: вратарская рокировка встряхнула «Салават», это делается специально
18:05 Гатиятулин: хотел бы поблагодарить игроков «Трактора» за самоотдачу
17:53 Мозякин: 1000 очков — важная цифра, но нужно идти дальше
17:37 Ворачек: в каждом матче «Флайерз» делают 40 бросков в створ, а толку чуть
17:33 Сергей Мозякин набрал 1000-е очко в карьере. Фотообзор
17:16 И. Воробьёв: с таким величием Мозякин остался нормальным человеком
16:56 «Ак Барс» отыгрался с 0:3, но проиграл «Салавату» в Уфе, счёт в серии стал 2-1
16:37 Два гола Доуса помогли «Барысу» обыграть «Трактор», счёт в серии стал 2-1
16:27 Беттмэн: болельщики НХЛ хотят видеть большие события, это возможность для лиги
16:04 Малкин: игры на открытом воздухе — веселье для людей: покричать, снять майку
15:43 Зарипов: уникальность у Мозякина в каждом шаге, в каждом действии
15:23 Кинэн: Мозякин был бы в порядке в НХЛ, если бы ему отвели атакующую роль
15:00 Соботка: на канадской площадке «Авангард» был на шаг позади «Адмирала»
14:47 Два очка Мозякина помогли «Магнитке» одолеть «Куньлунь», счёт в серии стал 3-0
14:29 Бэбкок: Мэттьюс — элитный хоккеист, он будет ведущим игроком «Торонто»
14:28 Меньшиков: в следующих играх «Авангарду» нужно сыграть более сдержанно в обороне
14:08 Гарипов будет защищать ворота «Ак Барса» в третьем матче серии с «Салаватом»
13:59 Мозякин — первый игрок в истории отечественного хоккея, набравший 1000 очков
13:50 Бартулис: «Адмирал» 80 % времени играл в зоне атаки
13:50 Тротц: у Овечкина небольшой спад, но он всегда играл сериями
13:46 Андриевский: не считаю, что у Казакова и Ткачёва особый настрой на «Авангард»
13:39 Канарейкин: «Авангард» готов хорошо, мы проиграли из-за ошибок в своей зоне
13:37 Гаврилов будет защищать ворота «Салавата» в третьем матче серии с «Ак Барсом»
13:28 «Барыс» и «Трактор» назвали составы на третий матч серии, Боченски всё ещё нет
13:26 Барбашёв: «Адмирал» играет лучше «Авангарда», мы больше хотим
13:24 Никто не забрал защитника «Нью-Джерси» Хелджесона с драфта отказов
13:09 «Куньлунь» — «Магнитка»: Виделль забил один из самых красивых голов сезона КХЛ
12:48 Саттер одержал 216-ю победу с «Кингз» и вышел на первое место в истории клуба
12:27 Дубль Казакова помог «Адмиралу» одолеть «Авангард», счёт в серии 1-2
12:23 Шаттенкирк отказался от подписания 7-летнего контракта на $ 42 млн и обмена
12:10 Емелин: «Монреаль» адаптируется к системе Жюльена, и у нас физический спад
12:00 Гуськов: главное для «Салавата» — сыграть с холодной головой и горячим сердцем
11:46 Юрчо: обмен в «Чикаго» – это шаг вперёд
11:31 Копитар: Куик производит на «Лос-Анджелес» успокаивающий эффект
11:20 Брызгалов будет экспертом на Sportsnet в дедлайн НХЛ
11:00 «Кингз» – «Дакс»: Картер подрался с Кеслером и сделал хет-трик Горди Хоу
10:45 Кросби: никто не знал, какой будет погода к концу игры с «Флайерз»
10:27 Куик, Мэттьюс и Корписало – звёзды дня в НХЛ
10:08 Житник: в 1-м раунде плей-офф КХЛ всё происходит строго в соответствии с посевом
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какую серию 1-го раунда плей-офф КХЛ вы считаете наиболее интересной?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+