Форвард «Салавата» Лазарев получил серьёзную травму в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Салавата Юлаева»сообщил, что нападающий командыполучил тяжёлую травму после силового приёма защитника «Ак Барса» Степана Захарчука. Уфимцы выиграли третий матч со счётом 4:3, счёт в серии 2-1 в пользу казанцев.«Мне показалось, Антон использовал лучшее качество русских нападающих – быструю обводку. Он уходил на борт, и мне очень не понравилось, что такой габаритный защитник, в нём больше 100 килограммов веса, в прыжке бил его. Хорошо, не попал в голову, но он попал в грудную клетку, там тоже очень серьёзная травма. Такие эпизоды не украшают игру. Ребята – профессионалы, выполняют свою работу. Там можно было по-другому сыграть, но он выбрал такой путь. Я считаю, что это недопустимо», — приводит слова Захаркина пресс-служба клуба.В послематчевом протоколе отмечено, что предварительный диагноз Лазарева — перелом 6 — 7 грудных позвонков.