Матчи плей-офф КХЛ начнутся с минуты молчания в память о Владимире Петрове

Все матчи розыгрыша Кубка Гагарина, запланированные на 28 февраля и 1 марта, начнутся с минуты молчания в память об ушедшем из жизни Владимире Петрове. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.
28 февраля в 4 утра по московскому времени умер легендарный нападающий ЦСКА и сборной СССР Владимир Петров. В ЦСКА и сборной СССР он долгие годы выступал в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым.
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