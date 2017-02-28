Клуб «Золотая шайба» будет ежегодно проводить турнир памяти Владимира Петрова

Вице-президент клуба клуба «Золотая шайба»рассказал, что ежегодно будет проводиться детский хоккейный турнир памяти двукратного олимпийского чемпиона Владимира Петрова. В июле-августе в Москве должен был пройти детский турнир в честь 70-летия Петрова.«Несмотря на смерть Петрова, тот турнир обязательно состоится, но теперь он будет носить статус мемориального. Клуб «Золотая шайба» намерен сделать этот турнир ежегодным. Хотелось бы проводить его в день рождения хоккеиста – 30 июня. Этот турнир будет завершать длинный хоккейный сезон», – сказал Германенко.Петров занимал пост президента клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова.