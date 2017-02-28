В Красногорске построят и назовут в честь Петрова ледовый комплекс

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Красногорск Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близким великого хоккеиста и подчеркнул:«Владимир Петров был примером мужества и целеустремленности для всей страны, кумиром многих поколений. При этом он не почивал на лаврах, а делал очень многое для развития спорта в стране, в том числе и в нашем городе. До самых последних дней он разрабатывал проект современного ледового комплекса в Красногорске, который мы, конечно же, достроим, предложим назвать в его честь, и это будет на долгие годы памятью об этом удивительном человеке», — сказал Хабиров.