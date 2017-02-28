Первухин: Петров как глава ФХР в тяжёлые годы поддерживал наш хоккей на плаву

Олимпийский чемпионвыразил соболезнования по поводу смерти легендарного хоккеиста«Петров был не просто сильный, а очень сильный центральный нападающий. Один из лучших, кого я видел в своей жизни. В их тройке они были все великие: и Петров, и Михайлов, и Харламов могли и индивидуально, и совместными действиями решить исход любого, самого важного матча. Петров был мотором в этой тройке. Он великолепно действовал и впереди, и позади. Если это было нужно, то раздавал пасы, причём всегда великолепные.Кроме того, Володя был настоящий юморист. Мог шутку опустить и анекдот смешной рассказать. И ещё он всегда был пунктуальным. На собрания всегда приходил не то что минута в минуту, а секунда в секунду. Все обычно собирались раньше времени. А Петрова нет. И точно в назначенное время он входил в зал собрания. Не раньше и не позже. После окончания карьеры был президентом федерации хоккея до Сыча. Причём это были очень тяжёлые годы, самые тяжёлые, но Петров никогда ничего не боялся и взял всю ответственность на себя, умудрялся поддерживать отечественный хоккей на плаву. Очень много внимания уделял детскому хоккею, потом был одним из руководителей «Золотой шайбы». Во время своего правления уделял очень много внимания, времени и сил ветеранскому движению. При нём наши сильнейшие ветеранские команды ездили на крупные турниры. Да вообще развитию хоккея он уделял очень много внимания. Очень жалко, что уходят такие люди», — цитирует Первухина «Аргументы недели».