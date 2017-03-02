Чернышенко: нужно внимательно отнестись к наследию, которое оставил Петров

Президент КХЛвыразил соболезнования в связи со смертью двукратного олимпийского чемпиона Владимира Петрова.«Все знают, что смерть наступит, но она всегда неожиданна для всех, особенно для родных и для большой хоккейной семьи. Семья осиротела, сомнений нет никаких, самое главное, что Петров был очень активным человеком и принимал активное участие в жизни хоккейного сообщества, генерировал большое количество правильных идей, но, к сожалению, не все из них были услышаны, не все воплощены. Может быть, для нас это ответственность перед хоккеем, перед его родными — внимательно отнестись к тому наследию, которое он оставил», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.