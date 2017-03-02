Марков: в «Монреале» большая группа русских игроков, мы всегда вместе

Защитник «Монреаль Канадиенс»поделился мнением об атмосфере в команде.«Я уже проходил через ситуацию, когда Клод Жюльен сменял Мишеля Террьена во главе «Монреаля». Команда не показывала той игры, которую от нас ждали. Все понимали, что это бизнес и ничего с этим не поделаешь. Меняться ведь могут не только тренеры, но и игроки. Это была неприятная ситуация, но надо всё равно двигаться вперед и качественно делать свою работу. Каждый тренер видит по-своему игру команды. Конечно, пока рано говорить о каких-то фундаментальных изменениях в структуре нашей игры. Жюльен старается внести коррективы, к которым мы постепенно приспосабливаемся.Мы должны выполнять новые требования и играть лучше, учитывая, что нас ожидает важнейший отрезок регулярного чемпионата. На некоторое время мы потеряли свою игру, которую никак не могли найти. В результате даже произошла смена тренера.Всегда приятно выступать в одной команде вместе со своими соотечественниками. Вы правильно сказали, что у нас в этом году собралась большая русскоязычная группа, и мы всегда вместе», — цитирует Маркова официальный сайт лиги.