«Баффало» прервал череду поражений, обыграв «Аризону»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» на домашнем льду выиграл у «Аризоны Койотс» со счётом 6:3.В первом периоде команды обменялись голами Теэму Пулккинена и Ника Фолиньо. На 21-й минуте Райан О'Райлли вернул лидерство хозяевам, но Тобиас Ридер восстановил равновесие. На гол Джейка Айкела «Аризона» также нашла ответ — точный бросок Алекса Голигоски.На 55-й минуте Эвандер Кейн сделал счёт 4:3 в пользу «Баффало», а Фолиньо и Сэм Райнхарт незадолго до финальной сирены поразили пустые ворота соперников.Эта победа стала для «Сэйбрз» первой после четырёх кряду поражений.