Берроуз — 4-й игрок в истории «Оттавы», сделавший дубль в 1-м матче за команду

Форвард, обменянный перед дедлайном в «Оттаву Сенаторз» из «Ванкувер Кэнакс», сделал дубль в первом матче за новый клуб с «Колорадо» (2:1).35-летний канадский игрок забросил 10-ю и 11-ю шайбы в сезоне и был назван первой звездой встречи. Таким образом, он стал 4-м игроком в истории «Сенаторз» и первым после Дэна Куинна в 1994 году, сделавшим дубль в первом матче за команду.Видео голов доступно на официальном сайте НХЛ.