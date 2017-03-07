«Колорадо» подписал контракты новичка с защитником Мелошем и форвардом Боденом

«Колорадо Эвеланш» подписал трёхлетние контракты новичка с двумя игроками – защитникоми форвардом19-летний Мелош был выбран во 2-м раунде драфта-2015 под общим 40-м номером. Сейчас он выступает за «Шарлоттаун» в QMJHL, набрал 42 (14+28) очка в 55 матчах сезона при показателе полезности «+29».19-летний Боден был выбран в 3-м раунде драфта-2015 под общим 75-м номером. Выступает за «Руин-Норанду» в QMJHL, набрал 74 (28+46) очка в 59 матчах при показателе полезности «+30».