Азеведу: у «Авангарда» отличный вратарь, мощная атака

Нападающий «Ак Барса»рассказал о предстоящей серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Авангардом».«Авангард» – очень хорошая команда. У них отличный вратарь, мощная атака. Думаю, будет очень упорная серия. Мы обращаем внимание на всё. Думаю, ни один вратарь не любит, когда ему закрывают обзор на пятачке.Игра в большинстве? Да, мы стали играть проще в большинстве, и это стало приносить результат», – передаёт слова нападающего казанской команды «БИЗНЕС Online».