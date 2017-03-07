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175 лет назад
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Владимир Нагорный избран новым президентом «Салавата Юлаева»
7 марта 2017, вторник. 16:41.
Хоккей
На заседании правления избран новый президент хоккейного клуба «Салават Юлаев». Им стал председатель правления АНО «ХК «Салават Юлаев»
Владимир Нагорный
.
На этом посту он сменил Сергея Молчанова. Уфимская команда в первом раунде плей-офф КХЛ уступила в пяти матчах «Ак Барсу».
>>> Захаркин: «Салават» не имел состава, способного сражаться за высокие места
Источник:
Официальный сайт ХК "Салават Юлаев"
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ХК Салават Юлаев
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Новости. Хоккей
7 марта 2017, вторник
17:00
Гендиректор ХК «Сочи»: ни клуб, ни Буцаев не могли дать друг другу ничего нового
16:41
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ЦСКА – «Локомотив»
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