Сакик: мы хотим, чтобы в межсезонье «Колорадо» стало моложе

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш»рассказал, как планирует строить команду в межсезонье. «Лавины» занимают последнее место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков после 64 матчей.«Нам не надо было ничего делать перед дедлайном. Это время для покупателей и продавцов, которые хотят изменить команду на остаток сезона. Мы займёмся этим в межсезонье. Мы по-прежнему хотим стать моложе, это не изменится.Мы не будем заключать сделок, если это не пойдёт на пользу команде в долгосрочной перспективе. Если будет серьёзное предложение и мы сможем получить игрока, который нас усилит, мы рассмотрим его. Если нет — постараемся добавить в состав молодых игроков и двигаться в этом направлении. Предложений по Дюшейну, которые заставили бы меня задуматься, не было. Но после сезона мы опять рассмотрим варианты», — цитирует Сакика ESPN.