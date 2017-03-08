Айкел набрал больше всех очков в НХЛ после Матча звёзд

Форвард «Баффало Сэйбрз»в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:6) набрал 3 (2+1) очка.20-летний американский хоккеист продлил свою результативную серию (5+11) до 11 матчей. Это лучший показатель на данный момент среди всех игроков НХЛ.Айкел лидирует в лиге по количеству очков (24), набранных после Матча звёзд, который состоялся 30 января. На втором месте по этому показателю находится нападающий «Даллас Старз» Джейми Бенн (22 очка), на третьем – форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн (21).