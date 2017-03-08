Рыспаев: если станет ясно, что дисквалификацию не снимут, то я уеду в Америку

Тафгай «Барыса»порассуждал на тему своего будущего и положении дел в команде.«18 августа на меня была наложена бессрочная дисквалификация за инцидент в предсезонном матче с «Куньлунем». И только через полгода на рассмотрение. С тех пор никаких официальных заявлений не было, то есть окончательного вердикта пока нет. Дисквалификацию наложила и Международная федерация хоккея. Получается, меня дисквалифицировали на всём полушарии. Уехать в Северную Америку? Если честно, думал об этом. В клубе сказали, что ситуация должна устаканиться и разрешиться. Посмотрим, как будут развиваться события к следующему сезону. Если станет ясно, что дисквалификацию не снимут, то я уеду.«Нефтехимик»? Такой вариант, наверное, возможен. Но для меня «Барыс» всегда стоит на первом месте, и лишь потом идут остальные клубы. С Андреем Викторовичем мы иногда общаемся по «скайпу», но такого предложения нет. Пока всё упирается в мою дисквалификацию. Очень надеюсь, что её когда-нибудь снимут.Выход «Барыса» во второй раунд плей-офф? Ребята молодцы, все бились, старались. Я думаю, «Барыс» заслуженно победил в этой серии. Тренерский штаб проделал хорошую работу. «Магнитка» завершила регулярный чемпионат на первом месте в Восточной конференции. Всё впереди. Серия покажет, кто сильнее. В плей-офф всё может быть», — рассказал Рыспаев.