Да Коста: ЦСКА смог противостоять натиску «Локомотива», забросил и победил

Нападающий ЦСКАподвёл итоги первого матча серии второго раунда плей-офф с ярославским «Локомотивом», в котором его команда победила со счётом 4:2.«Думаю, что это была тяжёлая игра с обилием силовой борьбы. Мы смогли противостоять натиску „Локомотива“, сыграли в свою игру, забросили шайбу и победили. В моменте, когда я не забил при выходе один на один, ворота не были пустыми, в них был вратарь. Я бросил, а он поймал. Вот и всё. Мы одна команда, мы одна семья. Мы должны играть за себя и за наших парней. Выделялась ли своей игрой первая пятёрка „Локомотива“? Честно говоря, когда мы выходим на лёд, не смотрим на то, кто играет у соперника. Мы играем по своему заданию против тех, кто находится против нас. Также хочу поздравить всех с Международным женским днём», — передаёт слова Да Косты корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.