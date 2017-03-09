Салливан: Малкин — элитный хоккеист, он в одиночку может перевернуть ход игры

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз»прокомментировал победу над «Виннипег Джетс» (7:4) и игру нападающего своей команды«Это элитный хоккеист. Он очень мощный игрок, один из немногих в лиге, кто способен в одиночку перевернуть ход игры», — приводятся слова Салливана на официальном сайте НХЛ.В текущем сезоне Малкин набрал 70 (31+39) очков в 58 играх и идёт на четвёртом месте в списке бомбардиров и снайперов лиги.