Защитник Шон Дэй подписал контракт новичка с «Рейнджерс»

«Нью-Йорк Рейнджерс» подписал контракт новичка с защитником, сообщается на официальном сайте клуба.19-летний хоккеист был выбран «рейнджерами» на драфте НХЛ 2016 года в третьем раунде под общим 81-м номером. В настоящее время он выступает в OHL, набрав 31 (14+17) очко в 57 матчах за «Миссисогу» и «Виндзор». В 2013 году Дэй получил особый статус в лиге Онтарио, чтобы иметь возможность дебютировать в 15 лет. Ранее такой статус получали три игрока — Джон Таварес, Аарон Экблад и Коннор Макдэвид.